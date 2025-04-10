В Подмосковье продолжается проверка участков, примыкающих к лесному фонду

В Подмосковье с 13 марта проводится профилактическое мероприятие «Смежник», основная задача которого контроль за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в лесах, а также предупреждение возникновения возгораний и снижение пожарной опасности на землях лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Практически сразу после схода снежного покрова патрули лесной охраны Комлесхоза вышли на обследования границ лесного фонда для контроля за тем, как собственники и арендаторы участков, граничащих с землями лесного фонда, выполняют противопожарные мероприятия, предусмотренные законодательства. За три недели проведено 1 336 рейдов, обследован 1891 участок на границе с лесным фондом, выявлено 206 фактов несоблюдения лесного законодательства. Виновным предстоит оплатить крупные штрафы и предписано устранить допущенные нарушения», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Особое внимание в ходе патрулирования повышенное внимание уделяется тем участкам, на которых в прошлые годы были зафиксированы возгорания и переход огня с них на лесной фонд. Таких участков, примыкающих к границам подмосковных лесничеств, 121.

Собственники (правообладатели) земельных участков, граничащих с лесом, обеспечивают их очистку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ леса, либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная (ст. 8.32 КоАП РФ) и уголовная ст. 261 УК РФ ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических — до 2 млн рублей.

Если лесному фонду причинен крупный ущерб, штраф может составить до 3 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.