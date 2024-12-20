В Подмосковье продают участок, где снимали «Дом-2»

Поляну «Дома-2» в Московской области выставили на продажу за 690 млн рублей. Участок, где снимали реалити-шоу, расположен в населенном пункте Лобаново округа Истра, следует из данных сайта «Авито» .

Площадь продаваемой территории — 12,6 га. В описании написано, что этот участок — «экологически чистый, живописный и атмосферный район». Он имеет выход на берег реки Истры, обладает высокой транспортной доступностью, так как расположен всего в 14 км от МКАД.

Также в описании указано, что у продаваемой поляны собственный лес и сельхозугодия. К участку подведены все необходимые инженерные коммуникации.

Отмечается, что именно здесь начинали свой путь такие известные телеведущие, как Ольга Бузова и Ксения Бородина. Собственники предполагают, что на данном участке можно будет возвести коттеджный поселок премиум-класса, загородную резиденцию или клуб.

Съемки на этой территории давно не ведутся.

Шоу стартовало в 2004 году. В 2018 году стало известно, что его закрывают. Оказалось, что проект, который выходил на ТНТ, просто продолжит выходить на другом канале. В итоге шоу возобновили на «Ю».