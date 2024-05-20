В Подмосковье приступают к строительству предприятия за 2,5 млрд рублей

Компания «Флексо-Пак» приступает к строительству комплекса по производству этикеток в индустриальном парке «Есипово». Инвестор уже получил соответствующее разрешение. Проект в городском округе Солнечногорск реализуют при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО). Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Планируемый общий объем инвестиций в проект составляет около 2,5 млрд рублей. На новом предприятии площадью 16 тыс. кв. м будет создано более 150 рабочих мест. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь завода планируется до конца 2025 года, еще две очереди будут запущены до конца 2026 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В индустриальном парке «Есипово» будет построено предприятие полного цикла — от разработки дизайна и изготовления сырья до производства готовой продукции. Профиль компании — высококачественные самоклеящиеся этикетки. Готовую продукцию «Флексо-Пак» будет поставлять по всей России и в страны СНГ.

«Наша компания более 15 лет занимается производством самоклеящихся этикеток. На сегодняшний день у нас есть три действующих предприятия, производственные мощности которых позволяют производить в год более 45 млн кв. м готовой продукции. Мы выпускаем различные самоклеящиеся материалы, которые предназначены для приклеивания на самые разные поверхности: стекло, ПЭТ, металл, пластик, резину и пленка», — сказал генеральный директор компании «Флексо-Пак» Антон Городов.

Предприятие будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, это позволит не только комбинировать материалы, но и обеспечивать надежную защиту от контрафакта. Этикетки, произведенные в Подмосковье, будут применяться для брендирования продуктов питания, напитков, бытовой химии, косметики, парфюмерии, а также фармацевтической продукции. Краски, растворители и полуфабрикаты для сырья инвестор планирует закупать у российских производителей.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал губернатор.