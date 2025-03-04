В Подмосковье принято более 45,9 тыс заявлений на услуги по земле и имуществу с января

В Подмосковье с начала этого года принято более 45,9 тыс. заявлений на государственные услуги по земле и имуществу. Все услуги, предоставляемые в сфере имущественно-земельных отношений, можно получить в электронном формате. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«На региональном портале госуслуг физические, юридические лица, представители бизнеса могут получить все государственные услуги в имущественно-земельной сфере, к примеру, обратиться за получением земельного участка, помещения, здания в аренду или собственность, согласовать границы участков, заказать выписку из реестра собственности и многое другое. Благодаря возможности подачи заявлений в онлайн режиме сам процесс получения госуслуг весьма простой и быстрый, а отследить статус своего заявления пользователи всегда могут в личном кабинете. В этом году перед ведомством стоит задача сократить максимальный срок оказания наших услуг с 15 до 10 рабочих дней», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По статистике, самой популярной услугой в земельно-имущественной сфере является перераспределение земель, то есть присоединение к существующему земельному участку, который находится в частной собственности, смежной территории из состава муниципальной или государственной земли. В результате чего собственник получает новый больший по площади земельный участок, при этом за дополнительные сотки необходимо заплатить 50% от кадастровой стоимости присоединяемого земельного участка. Данной услугой в январе–феврале воспользовались 9 600 граждан.

Еще одна популярная услуга — предварительное согласование предоставления земельных участков. Это процедура, которая проводится на начальном этапе при оформлении земельного участка, если есть основания для его предоставления без торгов с одновременным формированием земельного участка, отнесением его к категории земель и установлением вида разрешенного использования. Срок действия решения — два года. С начала года услуга предоставлена 8904 раза.

Третье место по количеству заявлений занимает услуга по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов. Эта услуга поможет за плату без торгов получить находящийся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности участок, сведения о границах которого есть в едином реестре недвижимости. Также заявитель может обратиться за внесением изменений в действующий договор аренды. За два месяца за услугой обратились 5392 заявителя.

Некоторые некапитальные объекты (беседки, скульптуры, фонтаны, дворовые ограждения, пункты охраны, спортивные и детские площадки и др.) не требуют получения разрешения на строительство и могут быть размещены на территориях, находящихся в собственности Московской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. Но для этого необходимо получить разрешение на размещение объектов. Услуга так и называется «Выдача разрешения на размещение объектов», предоставляется она бесплатно, срок действия — максимум 5 лет. За ней обратились с начала этого года 3252 жителя.

И завершает ТОП 5 — услуга по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно. Услугой воспользовались 3503 заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.