В Подмосковье приняли более 1,5 тыс газовых объектов в 2026 году

В Подмосковье за первые пять месяцев 2026 года в областную собственность передали 1 517 объектов газового хозяйства общей протяженностью свыше 1,2 млн километров. Газопроводы перешли в управление Мособлгаза в рамках программы консолидации инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В регионе продолжается программа добровольной передачи частных газопроводов в собственность Московской области. После оформления объектов они переходят в оперативное управление Мособлгаза, что позволяет формировать единую централизованную систему газоснабжения.

За пять месяцев 2026 года область приняла 1517 объектов газового хозяйства общей протяженностью более 1,2 млн километров. Кроме того, в рамках межрегионального сотрудничества из собственности Москвы в Подмосковье передали еще 206 газопроводов для дальнейшего обслуживания.

«Создание единой, централизованно управляемой газовой сети — это не просто техническая задача, а залог спокойствия и комфорта для каждого жителя Подмосковья. Передача частных сетей в государственную собственность позволяет нам гарантировать стандарты безопасности и надежности», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Консолидация позволяет унифицировать управление сетями, обеспечить единые регламенты обслуживания и повысить уровень безопасности. Централизованный контроль помогает своевременно выявлять потенциальные угрозы и снижать риск аварий. Объединение активов также дает возможность оптимизировать расходы на содержание и модернизацию инфраструктуры.

Для передачи газопровода в собственность региона объект должен быть зарегистрирован в ЕГРН, не иметь обременений и, при долевой собственности, получить согласие всех совладельцев. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Срок рассмотрения обращения составляет 30 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.