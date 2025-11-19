В Подмосковье прекращена деятельность более 40 незаконных шиномонтажей

Сотрудники земельного контроля Подмосковья продолжают проверять участки на предмет соблюдения земельного законодательства, на которых действуют шиномонтажные мастерские. Из 4 тыс. запланированных к осмотру в этом году участков проверили 2 тыс. Закрыт на сегодняшний день 41 нелегальный пункт шиномонтажа, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Земельное законодательство предусматривает строгие правила относительно целевого назначения земельных участков. Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность и негативные последствия для нарушителей. Открытие на участках, к примеру, под индивидуальное жилищное строительство или подсобное хозяйство коммерческих предприятий, таких как шиномонтажи или автосервисы, нарушает принцип целевого использования земель. Именно поэтому, после обследований инспекторами мунземконтроля 41 нелегальный шиномонтаж прекратил свою деятельность. Всего же было выявлено 412 случаев несоответствия фактического использования земли», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Обнаружив нарушение по нецелевому использованию земли, сотрудники органов земельного контроля предупреждают владельцев о последствиях игнорирования закона. Затем проводятся повторные проверки и, если нарушения сохраняются, применяются административные санкции.

По итогам проверок деятельность незаконных шиномонтажей была прекращена в следующих округах: по три объекта — в Рузском, Кашире, Одинцовском и Щелково, а также по два объекта в Домодедово, Жуковском, Серпухове, Истре, Богородском и Наро-Фоминском.

Обращаем внимание, что правообладатель земельного участка может самостоятельно выбрать вид разрешенного использования из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом. Сорок собственников воспользовались этим правом и привели вид разрешенного использования в соответствие с фактической деятельностью, продолжив вести бизнес дорожного сервиса на законных основаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.