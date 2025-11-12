В Подмосковье предоставили более 270 тыс госуслуг по земле и имуществу в 2025 г

Жители Подмосковья продолжают активно пользоваться услугами министерства имущественных отношений, связанными с землей и имуществом. За 10 месяцев 2025 года было оказано 270 147 электронных областных и муниципальных услуг, это на 35 тыс. больше, чем в прошлом году за этот же период. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Благодаря развитию цифровых технологий жители Подмосковья экономят свое время и силы, легко получая необходимые государственные услуги по земле и имуществу. В прошлом месяце мы оптимизировали еще две услуги: сервис автоматического анализа объекта недвижимости внедрен в услугу по предоставлению муниципального имущества в безвозмездное пользование, а сервисы автогенерации схемы земельного участка и предпроверки ранее поданного заявления подключили к услуге по перераспределению земель», — добавил Тихон Фирсов.

Какие услуги подверглись трансформации?

1. Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка. При вводе кадастрового номера умный сервис:

заполняет основные данные об участке;

проверяет, соответствует ли текущее разрешенное использование участка классификатору;

подсказывает, в каких случаях изменить вид разрешенного использования можно бесплатно.

2. Предоставление сведений арбитражным управляющим. Помощник:

проверяет документы, прикрепленные к заявлению;

анализирует загружаемые файлы на предмет соответствия и корректности оформления;

сообщает пользователю об ошибках — исправить их можно до отправки запроса.

3. Справка о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за землю. Если заявитель загрузил неверный или лишний файл:

нейросеть сообщает об этом, и документ можно заменить до отправки заявления.

4. Выдача разрешения на использование земельных участков. Сервис автогенерации позволяет заявителям:

создать схему земельного участка онлайн без услуг кадастровых инженеров при заполнении электронной формы;

исключить риск ошибок при создании схем, избежать расходов на кадастрового инженера и сократить список необходимых документов.

Для этого необходимо загрузить файл с координатами границ — сервис в режиме реального времени сформирует схему, которую можно посмотреть и скачать. В заявление схема подгружается автоматически.

5. Утверждение схемы раздела или объединения земельных участков. Сервис автогенерации в части объединения земельных участков автоматически формирует схему. Для этого при заполнении электронного заявления нужно просто ввести координаты участка.

Рост зафиксирован в получении всех услуг Минимущества, в том числе и самых популярных. Например, услугой по перераспределению земель за десять месяцев воспользовались 62 540 заявителей (+4,8 тыс. по сравнению с прошлым годом). За предварительным согласованием предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обратилось 55 006 человек, что также превышает прошлогодние показатели на 5 тыс. заявок.

Спросом пользуется услуга по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов, ею воспользовался 28 401 житель (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года разница составляет примерно 1,5 тыс.).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.