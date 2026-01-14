В Подмосковье повысили кадастровую стоимость 1432 участков за нецелевое использование

Владельцам земельных участков в Подмосковье напомнили о необходимости соблюдать целевое назначение земли, так как за нарушения увеличивается кадастровая стоимость и налоговая нагрузка, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Каждый земельный участок в Подмосковье имеет определенное целевое назначение, которое указывается в правоустанавливающих документах. Использование земли не по назначению, например, размещение коммерческого объекта на участке для индивидуального жилищного строительства или использование сельскохозяйственной земли не по профилю, приводит к финансовым последствиям.

Министерство имущественных отношений Московской области напомнило, что материалы муниципального земельного контроля направляются в налоговую службу и центр кадастровой оценки. На их основании проводится обязательный пересмотр кадастровой стоимости участка. По итогам прошлого года кадастровая стоимость была увеличена на 1432 земельных участках, что привело к росту общей стоимости на 17,4 млрд рублей.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов пояснил, что такие меры необходимы для соблюдения нормативных требований и предотвращения нарушений. Повышение кадастровой стоимости ведет к увеличению налогового бремени для собственников и пользователей земли.

Владельцам рекомендуется проверить соответствие вида разрешенного использования участка, заказав выписку из ЕГРН на сайте Росреестра или в МФЦ. При необходимости следует обратиться в органы местного самоуправления для консультации и оформления разрешения на изменение назначения участка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.