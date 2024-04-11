В Подмосковье поступило 162 тыс заявлений на регистрацию недвижимости за март

На территории Московской области за март 2024 года на учетно-регистрационные действия поступило свыше 162 тысяч заявлений в отношении объектов подмосковной недвижимости, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Из них на государственный кадастровый учет поступило более 38 тыс. заявлений, на государственную регистрацию прав — более 111 тыс. заявлений.

По количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило порядка 14 тыс. заявлений.

На регистрацию ипотеки подано более 12 тыс. заявлений, из которых более 85% — в электронном виде.

На регистрацию ДДУ в ведомство поступило более 5 тыс. заявлений, из которых более 93% — в электронном виде.

«В настоящее время срок регистрации прав на жилые помещения по заявлениям, поданным в электронном виде, в том числе по ипотечным сделкам на территории Московской области, составляет 24 часа. В регионе сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении социально значимых объектов недвижимости, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости. Одной из важнейших задач управления является быстрое и качественное предоставление государственных услуг. Электронные сервисы Росреестра с каждым годом становятся более удобными, и набирают популярность. Граждане и организации могут получить различные услуги в Интернете через официальный сайт Росреестра, в том числе и по регистрации договора долевого участия в строительстве», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

По итогам первого квартала текущего года на учетно-регистрационные действия в управление Росреестра по Московской области поступило более 430 тыс. заявлений: на регистрацию ипотеки подано свыше 32 тыс. заявлений, из которых 85% — в электронном виде; на регистрацию ДДУ поступило более 13 тыс. заявлений, из которых более 93% в электронном виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.