В Подмосковье построят завод по производству мясных деликатесов

На территории г. о. Мытищи будет построен новый завод по производству колбасных изделий «Фермерские колбасы Подмосковья». При сопровождении Центра содействия строительству Московской области инвестор проекта — крестьянско-фермерское хозяйство «Еремино поле» — получил разрешение на строительство. Документ выдан Главгосстройнадзором Подмосковья, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Планируется, что завод будет иметь мощность от 2000 до 3000 тонн продукции в год. Для реализации проекта будет привлечено более 200 млн рублей инвестиций, что позволит создать более 50 рабочих мест.

В рамках строительства предприятия будет проведена работа по созданию инженерной инфраструктуры, приобретению и установке необходимого производственного и вспомогательного оборудования. Объект будет введен в эксплуатацию к концу 2024 года.

В ведомстве отметили, что проект будет способствовать развитию не только сельского хозяйства в регионе, но и местной экономики в целом.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.