В Подмосковье построят завод по производству инструмента для промышленности

В особой экономической зоне «Дубна» приступают к строительству завода по производству импортозамещающего инструмента для промышленности. Проект реализуется компанией «НПФ Промрессурс», получившей разрешение на строительство объекта, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Новый корпус появится на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна». Сейчас на участке ведутся подготовительные работы к строительству объекта.

«Производственно-складское здание появится в рамках первого этапа первой очереди строительства. Площадь объекта составит почти 1,5 тыс. кв. метров. На производстве появится более 40 новых рабочих мест. Инвестиции в проект превышают 832 млн рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реализуемый импортозамещающий проект позволит обеспечить российский рынок качественным инструментом для металлообработки и оснасткой отечественного производства. Здесь будет налажен выпуск осевого твердосплавного инструмента и корпусных фрез с улучшенными эксплуатационными характеристиками, оказываться услуги по нанесению износостойких покрытий, а также рентген-термостабилизации на готовые изделия.

«НПФ Промрессурс» является резидентом ОЭЗ «Дубна» и специализируется на разработке технологии рентген-термостабилизации, оказывает услуги с ее применением. Сейчас компания работает на базе инновационно-технологического центра «Ломоносов». Компания уже создала более 40 рабочих мест и вложила в реализацию проекта свыше 600 млн рублей.

Также НПФ «Промрессурс» работает над расширением и совершенствованием линейки металлорежущего инструмента, который выпускается под торговой маркой MRT. Также компания специализируется на разработке и внедрении на машиностроительных предприятиях технологий, позволяющих оптимизировать производственные процессы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.