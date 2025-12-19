В Подмосковье построят школу для 600 учеников

Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу Брусника разрешение на строительство школы для 600 учеников в новом квартале, который девелопер построит в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Школа откроется в четырехэтажном корпусе с большим двором и спортивным ядром. На первом этаже здания спроектирована рекреационная зона, которая будет выполнять роль актового зала. Над ней предусмотрен световой фонарь для естественного освещения пространства.

Начальные классы разместятся на первом и втором этажах, в отдельном блоке. Учебные помещения основной и старшей школы займут третий и четвертый этажи. Многофункциональные классы легко трансформируются для проведения занятий по смежным предметам. Также в здании предусмотрены два спортивных зала, душевые, медицинский блок, библиотечный центр и другие профильные помещения.

Стены здания будут облицованы алюминиевыми панелями красного цвета, который напомнит о краснокирпичных корпусах бывшего комбината. Ключевое архитектурное решение — горизонтальные карнизы, расположенные на разных уровнях фасада. Они сформируют силуэт, напоминающий стопку книг, сложенных друг на друга.

У школы будет две входные группы — главный вход и крыльцо со стороны двора. Их свяжет проход, который продолжится на улице, формируя единый школьный проспект.

Проект школьной территории вдохновлен концепцией «города в городе»: здание выполняет роль делового центра, а двор разделен на тематические функциональные зоны: городской центр, парк аттракционов, городские теплицы и спортивный городок. Терраса столовой выполняет роль кафе, площадка естествознания — университета, настил для тихого отдыха — библиотеки.

Спортивное ядро включает в себя площадки для стритбола, волейбола и минифутбола, беговую дорожку, воркаут, тихую зону для игры в шахматы и другие пространства. Спорткомплекс отделен от остальной территории забором: во внеурочное время здесь смогут заниматься все жители будущего квартала.

Ландшафтные архитекторы высадят на школьной территории взрослые деревья и кустарники. На главной площади двора появится новогоднее дерево, которое дети будут украшать в зимние праздники.

В Подмосковье застройщики троят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.