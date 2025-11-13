В Подмосковье построят образовательный кластер «Эврика»

Образовательный кластер «Эврика» построят в ЖК «Одинцовские кварталы». Министерство жилищной политики Московской области выдало ГК «Вектор» разрешение на строительство первой очереди образовательного проекта в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики.

В состав образовательного кластера войдут: два детских сада на 260 мест каждый и общеобразовательная школа на 1100 мест. Реализация запланирована в три этапа.

Площадь здания детского сада составит 3,85 тыс. кв. метров и будет включать 3 этажа. Внутри будет создано современное пространство для игр, занятий спортом, развития и комфортного обучения для 260 детей. Новый детский сад спроектирован с учетом современных стандартов: просторные игровые площадки, кабинеты для развивающих занятий, медицинские и процедурные кабинеты, зоны отдыха, буфеты и раздевалки. На прилегающей к образовательному кластеру территории, в который войдет новый детский сад, появятся многофункциональные площадки для занятий спортом и игровые зоны и стадион.

ЖК «Одинцовские кварталы» расположен в городском округе Одинцово в непосредственной близости от станции Лесной городок. Дворы благоустроены, в них установлены спортивные и детские игровые площадки. Наличие лесного массива, зон отдыха и прудов делает комплекс привлекательным для семей с детьми.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.