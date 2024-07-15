В Подмосковье построят новый корпус ЖК «Пехра» в 2026 году

В Подмосковье открыты продажи квартир в корпусе № 8 жилого комплекса комфорт-класса «Пехра», расположенного в г. Балашиха. Строительство объекта и соблюдение застройщиком обязательных требований федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Реализация квартир осуществляется по договору долевого участия с использованием счетов эскроу, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента получения ключей.

Согласно проекту, будущий многоквартирный жилой дом будет 26 этажным и рассчитан на 1 444 квартиры площадью от 19 до 73 квадратных метров. Внутри корпуса предусмотрены помещения для консьержа, общие колясочные и кладовые площадью от 3 до 7 квадратных метров. В доме установят бесшумные лифты и энергосберегающие лампы освещения, оснащенные датчиками присутствия. Первый этаж корпуса займут коммерческие помещения. Безопасность жильцов обеспечат современные системы контроля доступа, которые будут установлены на входе в каждый подъезд.

Завершить строительство восьмого корпуса планируют в четвертом квартале 2026 года.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса с собственной инфраструктурой, расположенный в 8 км от МКАД. До станции метро «Щелковская» можно добраться на авто за 25 минут. Всего в составе жилого комплекса проектом предусмотрены 11 корпусов. Восемь из них уже введены в эксплуатацию, один — на стадии строительства. Для жителей ЖК построены и функционируют три детских сада, две поликлиники и школа искусств. В рамках развития инфраструктуры застройщик планирует возвести еще одну поликлинику, детсад и школу на 1500 мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.