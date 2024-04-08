В Подмосковье построят многоуровневый паркинг на 500 мест

В Подмосковном ЖК «1-й Южный» Ленинского городского округа построят многоуровневый паркинг на 500 машино-мест. Проект с применением металлокаркаса выполнен на основе производства ЕВРАЗа и включает торговые помещения, а также автомойку, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного Совета Московской области поддержала архитектурно-художественное решение многоуровневого паркинга. Его планируется построить в деревне Тарычево Ленинского городского округа в составе ЖК «1-й Южный».

Новый паркинг имеет площадь более 13 тыс. кв. метров, высоту 4 этажа и вмещает 500 автомобилей. Главное преимущество проекта — высокая эффективность использования площади.

На первом этаже паркинга будут расположены помещения торгового назначения и сервисного обслуживания, а также автомойка на три поста. Реализация проекта поможет создать порядка 30 новых рабочих мест.

Здание имеет оптимальную прямоугольную форму. Основной объем перекрыт сетчатой оболочкой из металлических ламелей, придающей зданию визуальную легкость. Коммерческие помещения на первом этаже будут выполнены с применением сплошного витражного остекления из алюминиевых профилей. Металлические панели вертикальной раскладки визуально выделяют зоны автомойки и въезды.

«Современные паркинги на основе металлокаркаса не только выполняют утилитарные функции, но и служат эстетическими доминантами жилых кварталов, — рассказал управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» и EVRAZ STEEL Григорий Ваулин. — Если прежде многоуровневые парковки напоминали невзрачные промышленные объекты, то сейчас они максимально похожи на компактные жилые здания. За счет правильно расставленных цветовых акцентов и обширного остекления здания выглядят легкими и воздушными. А использование перекрещенных ламелей позволяет создать интересные геометрические узоры на фасадах. К тому же, на прилегающей к паркингам территории выполняется благоустройство с установкой малых архитектурных форм и озеленением».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.