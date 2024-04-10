В Подмосковье построят малоэтажный кластер

Министерством жилищной политики Московской области утверждена документация по планировке территории первой очереди строительства кластера смешанной малоэтажной застройки в городском округе Пушкинский в районе села Семеновское, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках комплексного развития территории будет построено 180 тыс. кв. метров жилья (блокированной и индивидуальной застройки), два детских сада по 150 мест, пристройки на 525 мест к Ельдигинской школе, врачебная амбулатория на 80 посещений в смену, спортивный зал, а также плоскостные спортивные сооружения и элементы благоустройства.

Дома будут строиться в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, и предаваться в формате «под ключ» — с отделкой и подключением к центральным коммуникациям.

Новый загородный кластер представляет собой огороженную территорию с единым архитектурным стилем, благоустройством, внутренней транспортной сетью, пешеходными и вело-дорожками, собственной управляющей компанией, круглосуточной охраной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.