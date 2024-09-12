В Подмосковье построят малоэтажный кластер площадью 290 га

Девелопер в рамках договора КРТ построит несколько очередей коттеджей, таунхаусов и малоэтажных многоквартирных домов. Также предусмотрено создание необходимой инфраструктуры городского уровня, включая школы, детские сады, поликлинику и физкультурно-оздоровительные комплексы.

В рамках строительства нового загородного кластера будут созданы условия для жизни на природе, но с уровнем комфорта городских районов. На территории кластера откроют несколько детских садов суммарно для 1 650 воспитанников, школ для 3 340 учеников и поликлинику на 435 посещений в смену. Также, здесь появятся все атрибуты жизни в современном городе — общественные пространства, благоустроенные рекреационные зоны, ритейл и коворкинг.

Все малоэтажные дома реализуют с отделкой и подключением к коммуникациям. Также на участке можно установить дополнительные постройки.

В общей сложности к 2035 году планируется построить более 253 тыс. кв. метров частных домов, 371 тыс. кв. метров квартир МКД, а также 99,4 тыс. кв. метров таунхаусов. В кластере смогут поселиться порядка 20 тыс. жителей.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.