В Подмосковье построят комплекс по изготовлению строительных металлоконструкций

Производственно-складской комплекс по изготовлению строительных металлоконструкций построят в Подмосковье. Инвестпроект будет реализован на территории создаваемого индустриального парка «М7-М12» в городском округе Богородски й, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Компания «Святогор» уже получила разрешение на строительство предприятия.

«В рамках инвестпроекта на территории индустриального парка «М7-М12» компания «Святогор» построит два здания общей площадью свыше 23 тыс. кв. метров, где будет расположено производство строительных металлоконструкций. Инвестиции в проект составят 183 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 50 новых рабочих мест для жителей округа», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Индустриальный парк «М7-М12» расположен в Богородском городском округе на трассе М-7 в 47 км от МКАД и в 2 км от ЦКАД.

Подобрать площадку для размещения бизнеса, в том числе в подмосковных индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.