В Подмосковье построят кластер «Пушкино Дом»

В Московской области дан старт строительству нового кластера малоэтажной жилой застройки «Пушкино Дом». В его состав войдут — «Пушкино Дом у воды» и «Пушкино Дом у леса». На территории общей площадью 645,6 га смогут проживать более 6,6 тыс. человек. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство первых 99 индивидуальных домов, сообщает пресс-служба ведомства.

Вместе с жильем девелопер возведет социальные и коммерческие объекты, благоустроит общественные и рекреационные зоны. Кластеры ИЖС в Подмосковье — это совершенно новый формат загородной недвижимости с городским комфортом и собственной инфраструктурой.

«Пушкино Дом у воды» и «Пушкино Дом у леса» удалены друг от друга на 30 км и связаны между собой существующей и планируемой улично-дорожной сетью. В проекте «Пушкино Дом у воды» запроектированы индивидуальные жилые дома и танхаусы, расположенные на земельном участке по принципу квартальной застройки. В его составе предусмотрены 1 302 индивидуальных жилых дома и 114 таунхаусов. В «Пушкино Дом у леса» будет построено 346 индивидуальных жилых домов, 227 таунхаусов, а также многоквартирные малоэтажные жилые дома. Технологии, используемые при строительстве всех зданий, позволят проживать в домах круглогодично — благодаря газобетону жилье будет иметь высокую энерго- и тепло-эффективность.

Территория кластера «Пушкино Дом» будет охраняемой и закрытой для посторонних, обслуживанием поселков займется профессиональная управляющая компания. На участках от 5 до 7 соток расположатся дома площадью от 60 до 200 кв. м. Для удобства автомобилистов возле каждого дома предусмотрено парковочное место. Все дома будут подключены к центральным коммуникациям и реализованы с готовой отделкой. По желанию покупатель сможет включить в ипотечный платеж полную меблировку и другие опции.

Инфраструктура кластера «Пушкино Дом» учитывает интересы и потребности жителей всех возрастов. К 2030 году здесь откроются досуговый центр, кафе, магазины, коворкинги, спортивный зал и торговый центр. На территории проектов также появятся детский сад, медицинский центр, поликлиника, отделения почтовой связи и многофункциональные центры. Здесь создадут прогулочные тропинки и велодорожки, оборудуют детские и спортивные площадки, благоустроят места для тихого отдыха и площадки для выгула собак.

Новый кластер МЖС находится в районе с развитой инфраструктурой: на автомобиле за 10 минут можно добраться до железной станции «Зеленоградская», за 15 минут — до города Пушкино и Ярославского шоссе. Преимуществом поселков станет живописное природное окружение — недалеко от будущей застройки располагаются Учинское и Пестовское водохранилища, большой лесной массив и такие объекты культурного наследия как ​Церковь Николая Чудотворца в Тишково и Церковь Троицы Живоначальной.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.