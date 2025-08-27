В Подмосковье построят физкультурно-оздоровительный центр с ледовой ареной

В центре города Дзержинский на улице Ленина на территории 2,16 га построят физкультурно-оздоровительный центр с ледовой ареной и акватермальным комплексом площадью свыше 15 000 квадратных метров. Девелопер проекта компания ДЕЛО возведет объект в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Проект предполагает возведение двухэтажного здания, которое вместит в себя ледовую арену и акватермальный комплекс. Всего будет 10 бассейнов: внутри помещения, а также подогреваемый бассейн под открытым небом.

По задумке архитекторов кровля будет эксплуатируемой, на ней также планируют установить бассейн с водными горками, по которым можно будет спуститься с крыши здания. В состав комплекса войдет большая детская зона, СПА-зона с 30 видами различных саун, бань, хаммамов, а также оздоровительная зона для взрослых.

«Этот проект — логичное продолжение развития спортивного кластера рядом с ФК „Орбита“. Мы сознательно выбрали это расположение, чтобы сформировать единое оздоровительное пространство, где каждый житель сможет найти занятие по душе — от профессионального катания на коньках до расслабляющего отдыха в термах», — отметил генеральный директор компании ДЕЛО Георгий Лабинцев.

Компания ДЕЛО возводит жилой комплекс «Пушкино Град», расположенный на северо-востоке Московской области в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе, в черте города Пушкино. На территории квартала, где в несколько очередей возводится 21 жилой дом переменной этажности, построят всю необходимую инфраструктуру: школа на 1275 мест, два детских сада на 625 мест, многопрофильная поликлиника на 167 посетителей в смену, собственный акватермальный комплекс (в составе ФОК) и ТРЦ.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.