В Подмосковье построят ферму для разведения овец

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Зерно и мясо» начинает реализацию инвестпроекта по строительству фермы для разведения овец и 2 производственных зданий общей площадью 1 500 квадратных метров в г. о. Ступино. Объем инвестиций составит 60 млн рублей, после введения предприятия в эксплуатацию будет создано 30 дополнительных рабочих мест, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Для старта проекта планируется приобретение 110 голов скота, что позволит обеспечить производство мяса объемом 30 000 кг в год. Для строительства предприятию Миноблимуществом будут предоставлены 2 земельных участка общей площадью более 34 гектаров. При этом, территория для размещения фермы будет обустроена, согласно требованиям: удалена от жилых районов, ограждена забором с разграничением рабочей и хозяйственной зон, обустройством уклона на площадке для стоков воды, а также места хранения компоста. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в III квартале 2027 года.

В ведомстве дополнили, что в настоящее время компания ООО «ТехГрупп» проходит процедуру получения земельного участка площадью 2,6 гектаров вблизи территории овцеводческой фермы для строительства гостиничного комплекса на 50 номеров. Мясная продукция, произведенная на ферме, будет использоваться для приготовления блюд в ресторане гостиницы. На реализацию этого проекта будет привлечено 90 млн рублей инвестиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.