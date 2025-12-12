В Подмосковье построят детский сад на 280 мест

Министертство жилищной политики Московской области выдало девелоперу «Брусника» разрешение на строительство детского сада на 280 мест в новом квартале, который девелопер построит в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба ведомства.

В трехэтажном здании площадью более 4,5 тыс. кв. метров будут оборудованы 12 групповых ячеек, кабинеты для развивающих занятий, медицинский и пищевой блоки. Для удобства воспитанников предусмотрены лифты, рекреационные зоны и другие помещения.

Архитектурной особенностью детского сада станет фасад. Он будет выполнен в красной цветовой гамме с использованием кирпича и металлических панелей. Такой подход подчеркивает связь с индустриальным наследием квартала, который возводится на месте бывшего Деревообрабатывающего завода № 13.

Концепция территории и благоустройства вдохновлена идеей большого путешествия. По периметру двора будут расположены прогулочные зоны для разных возрастных групп воспитанников. В центре специалисты оборудуют функциональные пространства: спортивное ядро, сенсорный сад и теплицу.

Новый квартал от Брусники будет расположен в центре города, в 4 км от МКАД и в 10 минутах от Люберецкого парка культуры и отдыха. Завершение строительства дошкольного учреждения запланировано в четвертом квартале 2028 года.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.