В Подмосковье построят 9 садов по госпрограмме в 2025 году

В 2025 году на территории Подмосковья запланировано строительство 9 новых детских садов в рамках государственной программы. Эти образовательные учреждения смогут принять 2 430 маленьких жителей из 8 округов региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В новые детские сады помогут решить проблему нехватки мест для детей и улучшат доступность дошкольного образования в регионе. Планируется, что детские сады будет оснащены различными средствами и оборудованием для обеспечения комфортного и эффективного обучения детей. Помимо детских групп в корпусах разместят музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты. На территории создадут детские игровые площадки с теневыми навесами и современным игровым оборудованием.

Детские сады, которые откроются 1 сентября:

240 мест в мкр. Барыбино, г. о. Домодедово;

200 мест в пос. ВУГИ, г. о. Люберцы;

280 мест в мкр. Зубачево поле, г. о. Сергиево-Посадский;

240 мест в мкр. «Щелково-7» на ул. Неделина, г. о. Щелково;

320 мест в мкр. Новогорск-Планерная, г. о. Химки.

До конца года будут сданы еще четыре образовательных объекта:

115 мест в ЖК «Малая Истра», г. о. Истра;

560 мест в Проектируемом проезде 4037, г. о. Люберцы;

250 мест в пос. Поварово, г. о. Солнечногорск;

225 мест на Донинском шоссе, в ЖК «Молодежный», г. о. Раменское.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.