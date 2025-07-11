В Подмосковье построили ЖК «Императорские Мытищи»

ЖК «Императорские Мытищи» — новый жилой комплекс комфорт-класса, который возведен в 7 км от МКАД. Здесь уже открыты школа для 1100 учеников и детский сад на 320 воспитанников. В нескольких минутах от комплекса расположены благоустроенные Пироговское водохранилище и лесопарк. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ровно год назад в семье новоселов «Императорских Мытищ» появилась обаятельная Ветка, которая сразу заняла важное место в доме. В отличие от «родителей», которые переехали сюда из Челябинска, эта милая кошка — настоящая коренная жительница комплекса.

Черно-белая красотка обожает наблюдать за всем, что происходит за окном, отдыхать в раковине и на кровати, нежиться в коробках и, конечно, вместе с хозяевами болеть за любимую хоккейную команду «Трактор». А еще у нее есть собственный кошачий дом, кстати, совсем не хуже человеческого.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.