В Подмосковье построили новый распределительный центр «Чижика»

Пятый распределительный центр сети «Чижик» построили в Подмосковье на территории логопарка «Валищево», работу здесь смогут найти 300 жителей Подольска и близлежащих муниципалитетов. Для сотрудников здесь будут созданы все условия, включая стабильную заработную плату, трансфер и питание в формате кейтеринга. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Площадь объекта составила почти 16 тыс. квадратных метров. Здесь будут осуществлять временное хранение, а затем распределение по магазинам сети товаров ассортимента сети. В частности, распределительный центр включает в себя сухой склад; склады «Алкоголь» и «Овощи»; охлаждаемые и морозильные камеры, отдельный блок для категории «фреш», помещение заморозки.

Кроме того, в распредцентре предусмотрены отделение контроля качества, офисный блок; необходимые административно-бытовые помещения.

Объем инвестиций в строительство распределительного центра составит порядка 600 млн. рублей.

Строительство объекта велось под строгим контролем Главгосстройнадзора Московской области, инспекторы которого провели все необходимые контрольно-надзорные мероприятия, и только по итогу проведенной проверки выдали застройщику заключение о соответствии объекта проектной документации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.