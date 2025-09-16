В Подмосковье построили криогенно-компрессорную станцию для производства жидкого гелия

Стоимость научных экспериментов, проводимых в лаборатории физики высоких энергий на территории Объединенного института ядерных исследований, будет значительно снижена благодаря строительству самой мощной в России криогенно-компрессорной установке. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Она предусмотрена для бесперебойного функционирования коллайдера тяжелых ионов NICA. Это новый ускорительный комплекс на базе ОИЯИ для изучения свойств плотной барионной материи. С помощью коллайдера ученые в лабораторных условиях смогут наблюдать, как бесконечно малые частицы начнут группироваться и образовывать обычное ядерное вещество. По одной из научных теорий, подобный процесс происходил во время создания Вселенной. Кроме того, с помощью коллайдера ученые смогут протестировать микроэлектронику для спутников, а также провести исследования в области углеродной терапии рака.

Сегодня криогенно-компрессорная станция готова к вводу в эксплуатацию — Главгосстройнадзор, под надзором которого велось строительство объекта, по результатам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации.

Ранее под надзором инспекторов ведомства на территории ОИЯИ была реконструирована электроподстанция «Дубна», ее трансформаторная мощность увеличилась вдвое — с 40 до 80 тысяч кВА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. м ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.