В Подмосковье построили клубный ЖК «М_5»

В Красногорске полностью завершено строительство клубного ЖК «М_5». Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса. Первый корпус был введен в эксплуатацию в марте этого года, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Второй корпус включает 256 квартир и 216 машино-мест на подземной автостоянке. Общая площадь возведенных жилых помещений с учетом балконов, лоджий, веранд и террас составляет 13 777 кв. м.

Обе жилые башни созданы по современной технологии монолитного строительства, имеют бетонный каркас с наружными стенами из газобетонных блоков и отделку технологичными панелями и клинкерным кирпичом терракотового цвета.

В домах установлены панорамные окна и угловое остекление, а половина квартир имеет вид на Москва-реку. Создано более 15 вариантов планировок, в которых предусмотрены мастер-спальни, просторные кухни-гостиные, места для хранения вещей. Кроме того, у жителей будет возможность хранить габаритные и сезонные вещи в оборудованных в подземном этаже кладовых помещениях.

Паркинг оснащен приточно-вытяжной вентиляцией, которая защищает от скопления вредных веществ. В домах установлена противопожарная система немедленного реагирования при возгораниях и задымлении.

На первом этаже в холлах с высокими потолками и панорамными окнами во двор завершена дизайнерская отделка. Стены покрашены в серо-бежевый цвет. В корпусах установлены высокоскоростные бесшумные лифты, а также системы видеонаблюдения и контроля доступа для безопасности жителей.

В шаговой доступности от проекта находятся важные инфраструктурные и социальные объекты, в том числе новая школа на 1100 мест. Кроме того, несколько лет назад ГК «Садовое кольцо» построила в этом районе современный детский сад в виде настоящего замка «Сад Град».

Сейчас на придомовой территории завершается благоустройство и ландшафтное озеленение. Установлены спортивные и игровые площадки, выполнено мощение дорожек, расставлены беседки, скамейки и уличные светильники.

ЖК «М_5» включает два клубных дома, расположенных на закрытой территории с продуманной концепцией благоустройства, делением на шумные и тихие зоны. Комплекс расположен недалеко от Москвы-реки, вдали от шумных трасс и производств. В домах ЖК предусмотрены удобные подъезды на уровне земли, колясочные и просторные лобби.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.