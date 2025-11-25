В Подмосковье построили 36 млн кв м нежилых зданий за 8 лет

С 2017 года при поддержке центра содействия строительству Московской области было построено свыше 8 тыс. нежилых зданий общей площадью 36 млн кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзор Подмосковья.

«С момента подчинения ЦСС Главгосстройнадзору Московской области, с ноября 2023 года, выдано свыше 5 тыс. разрешений на строительство и чуть менее 3 тыс. разрешений на ввод в эксплуатацию нежилых объектов в регионе. Возведено 170 объектов социальной инфраструктуры. Создано более 111 тыс. рабочих мест. Привлечено 512 млрд руб. инвестиций», — подчеркнул министр Артур Гарибян.

Благодаря искусственному интеллекту, встроенному в цифровую платформу «АИС ЦСС», удалось сократить средний срок выхода на стройку с 1,5 лет до 7 месяцев.

«Чтобы инвестор смог из любой точки мира наблюдать за сопровождением его строительного проекта, мы создали мобильное приложение ПРОЕКТУМ. Это уникальная платформа, позволяющая в режиме онлайн видеть процент реализации дорожной карты или статус строительства.

В дальнейшем предусмотрено расширение функционала — отображение этапа реализации проекта, внутренний мессенджер, отражение строительной готовности с актуальными фотографиями и многое другое. ПРОЕКТУМ уже доступен в RuStore и Google Play. Ожидается публикация IOS-приложения в Apple Store», — добавил министр.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.