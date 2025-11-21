В Подмосковье построили 160 новых многоквартирных домов

сегодня в 08:54

С начала года в Московской области введено в эксплуатацию 160 многоквартирных домов общей площадью 2,06 млн квадратных метров. В сегменте индивидуального жилищного строительства дополнительно введено более 8 млн квадратных метров. По совокупному объему ввода жилья регион демонстрирует самый высокий результат в стране, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Наибольшие показатели ввода МКД зафиксированы в городском округе Ленинский — 305 тысяч квадратных метров, в Одинцовском городском округе — 236 тысяч квадратных метров, в Балашихинском — 225 тысяч квадратных метров, в городском округе Красногорск — 177 тысяч квадратных метров и в городском округе Домодедово — 162 тысяч квадратных метров.

Среди лидеров по вводу индивидуального жилья остаются Раменский, Истра и Одинцовский городские округа.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.