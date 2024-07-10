сегодня в 14:20

В Подмосковье поставлены на кадастровый учет три соцобъекта

Дошкольное образовательное учреждение в ЖК «Южная Битца» на 325 воспитанников и два объекта здравоохранения в г. Шаховская поставлены на кадастровый учет, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В новом трехэтажном здании детского сада общей площадью около 5 тыс. кв. метров, рассчитанном на 325 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, предусмотрено 14 групп дневного пребывания по 20-25 детей в каждой группе.

В дошкольном учреждении предусмотрены игровые помещения, спальни, буфетная, кабинеты врача, психолога и логопеда, а также музыкальный и физкультурный залы, два помещения для кружковой работы.

В деревне Дор и селе Ивашково г. о. Шаховская на государственный кадастровый учет поставлены два одноэтажных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), площадь каждого 203 кв. м. С открытием ФАПа повысится уровень доступности медпомощи в округе Шаховская.

«Сокращение сроков оформления социально-значимых объектов недвижимости является одним из важнейших показателей доступности государственных услуг Росреестра. Оперативная работа ведомства способствует созданию благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры по улучшению качества жизни граждан», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.