В Подмосковье поставлены на госучет социально значимые объекты

На прошедшей неделе в оперативные сроки управлением Росреестра по Московской области проведена государственная регистрация права оперативного управления муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Объекты расположены:

в г. о. Химки — два дошкольных образовательных учреждения (детский сад № 7 на 240 мест с бассейном и детский сад на 190 мест), а также средняя общеобразовательная школа № 19;

в г. о. Балашиха — средняя общеобразовательная школа № 4, общеобразовательное учреждение «Салтыковская гимназия», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» и муниципальное оздоровительное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторно-лесная школа Полянка»;

в г. о. Люберцы — дошкольная образовательная организация, рассчитанная на 300 воспитанников.

«В целях реализации государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на территории Московской области активно строятся объекты здравоохранения, дошкольного, среднего, дополнительного и высшего образования, а также проводится реконструкция существующих объектов для повышения качества и доступности развития социально-экономической инфраструктуры региона. Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении социально-значимых объектов Подмосковья», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.