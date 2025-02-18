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В Подмосковье поставлено на кадастровый учет 15 новостроек с начала года

За январь 2025 года управлением на государственный кадастровый учет поставлено 15 многоквартирных домов на 6 075 квартир общей площадью более 470 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Объекты недвижимости расположены в следующих городских округах региона:

Красногорск — 3 МКД на 624 квартиры общей площадью около 38 000 кв. м;

Кашира — 2 МКД на 249 квартир общей площадью более 16 000 кв. м;

Пушкино — 2 МКД на 783 квартиры общей площадью более 53 000 кв. м;

Шатура — 1 МКД на 135 квартир общей площадью около 9 000 кв. м;

Дмитровский — 1 МКД на 220 квартир общей площадью более 23 000 кв. м;

Электросталь — 1 МКД на 112 квартир общей площадью около 11 000 кв. м;

Химки — 1 МКД на 193 квартиры общей площадью более 15 000 кв. м;

Ленинский — 1 МКД на 1 787 квартир общей площадью более 160 000 кв. м;

Котельники — 1 МКД на 1 456 квартир общей площадью около 90 000 кв. м;

Коломна — 1 МКД на 45 квартир общей площадью около 4 000 кв. м;

Одинцово — 1 МКД на 471 квартиру общей площадью более 51 000 кв. м.

Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в январе 2025 года позволит обеспечить жильем более 6 тысяч семей на территории Московской области.

Одновременно с многоквартирным домом на государственный кадастровый учет ставятся все объекты недвижимости, расположенные в данном доме: жилые и нежилые помещения, места общего пользования, при наличии — машино-места и другие объекты.

«Московская область продолжает застраиваться в рамках реализации проекта комплексного развития территорий жилой застройки, что является важным показателем роста экономики региона и эффективности реформ, направленных на упрощение и ускорение процедур постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, улучшая жилищные условия граждан. Высоких темпов строительства на территории региона удалось добиться благодаря активной работе с Правительством Московской области», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.