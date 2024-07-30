В Подмосковье поставлено на кадастровый учет 15 многоквартирных домов за июнь
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За июнь 2024 года управлением Росреестра по Московской области на государственный кадастровый учет поставлено 15 МКД площадью около 405 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.
Больше всего новостроек расположено на территории городского округа Мытищи в ЖК «Ярославский» и ЖК «Катуар» — 6 МКД на 518 квартир общей площадью около 37 тыс. кв. метров.
Остальные новые жилые дома расположены в: Ленинском округе — 2 МКД в ЖК «Пригород Лесное» на 818 квартир общей площадью около 112 тыс. кв. метров; Люберецах — 2 МКД в ЖК «Томилино Парк» на 880 квартир общей площадью более 56 тыс. кв. метров; Балашихе — 2 МКД в ЖК «Пехра» на 1 841 квартиру общей площадью более 107 тыс. кв. метров; Красногорске — 2 МКД в ЖК «Опалиха Парк» на 935 квартир общей площадью около 112 тыс. кв. метров; Котельниках — 1 МКД в ЖК «Новые Котельники» на 489 квартир общей площадью более 34 тыс. кв. метров.
Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в июне позволит обеспечить жильем более 5,5 тысяч семей на территории Московской области.
«Управлением Росреестра по Московской области совместно с правительством региона на постоянной основе проводятся рабочие группы в рамках деятельности Центра содействия строительству Московской области для улучшения инвестиционного климата в Подмосковье и снижения административных барьеров для граждан. Оперативная работа специалистов подмосковного Росреестра способствует созданию благоприятных условий для развития строительной отрасли и повышению доступности жилья для граждан региона», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.