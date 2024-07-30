В Подмосковье поставлено на кадастровый учет 15 многоквартирных домов за июнь

За июнь 2024 года управлением Росреестра по Московской области на государственный кадастровый учет поставлено 15 МКД площадью около 405 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Больше всего новостроек расположено на территории городского округа Мытищи в ЖК «Ярославский» и ЖК «Катуар» — 6 МКД на 518 квартир общей площадью около 37 тыс. кв. метров.

Остальные новые жилые дома расположены в: Ленинском округе — 2 МКД в ЖК «Пригород Лесное» на 818 квартир общей площадью около 112 тыс. кв. метров; Люберецах — 2 МКД в ЖК «Томилино Парк» на 880 квартир общей площадью более 56 тыс. кв. метров; Балашихе — 2 МКД в ЖК «Пехра» на 1 841 квартиру общей площадью более 107 тыс. кв. метров; Красногорске — 2 МКД в ЖК «Опалиха Парк» на 935 квартир общей площадью около 112 тыс. кв. метров; Котельниках — 1 МКД в ЖК «Новые Котельники» на 489 квартир общей площадью более 34 тыс. кв. метров.

Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в июне позволит обеспечить жильем более 5,5 тысяч семей на территории Московской области.

«Управлением Росреестра по Московской области совместно с правительством региона на постоянной основе проводятся рабочие группы в рамках деятельности Центра содействия строительству Московской области для улучшения инвестиционного климата в Подмосковье и снижения административных барьеров для граждан. Оперативная работа специалистов подмосковного Росреестра способствует созданию благоприятных условий для развития строительной отрасли и повышению доступности жилья для граждан региона», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.