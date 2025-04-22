В Подмосковье появится ЖК «Поколение Первых»

В новом доме запроектировано 586 квартир общей площадью более 28, 7 тыс. кв. метров различной планировки. Планировки будут удобны как для молодых пар, так и для больших семей. Высокие потолки и панорамные окна визуально увеличат пространство, а остекленные лоджии добавят квартирам дополнительную площадь. В доме предусмотрено лобби с авторским дизайном, комфорт резидентов обеспечит консьерж-служба, мягкая мебель и лаконичный интерьер. В подъездах спроектированы колясочные и гостевые санузлы.

В проект войдет 10 корпусов высотой от 13 до 22 этажей. Корпуса расположатся на стилобате, внутри которого обустроят подземный паркинг на 1166 машино-мест, здесь же разместят 124 кладовых помещения для хранения сезонных и габаритных вещей. В комплексе появится собственная инфраструктура, доступная всем жителям: ритейл с магазинами, кофейнями и офисными помещениями, физкультурный центр с бассейном, спа-комплекс, досуговый центр. Проектом предусмотрено строительство детского сада на 210 мест, а также строительство пристройки на 450 мест в средней общеобразовательной школе № 5.

Жилой комплекс «Поколение Первых» располагается в городе Королев. Город славится своими достижениями в области космических исследований, поэтому название комплекса «Поколение Первых» отсылает к тематике, связанной с освоением космоса. Схожие мотивы будут прослеживаться в архитектуре и оформлении общественных пространств.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.