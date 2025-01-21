В Подмосковье появится ЖК «Ярославский квартал»

В городском округе Мытищи возводят жилой комплекс «Ярославский квартал». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство многоэтажного дома для 600 семей, сообщает пресс-служба ведомства.

В новом доме общей площадью более 39,3 тыс. кв. метров запроектировано 600 квартир от однокомнатных до трехкомнатных различных планировок. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды — на уровне земли. Для детей и взрослых обустроят площадки для игр и отдыха.

Проект «Ярославский квартал» возводится в городе Мытищи, в 6 км от МКАД. В жилом квартале построят восемь корпусов, школу для 550 учеников с собственным стадионом, многоуровневый паркинг, детские и спортивные площадки, а также помещения под магазины, кафе и другие полезные сервисы. Сейчас в проекте ведется строительство детского сада на 255 мест.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.