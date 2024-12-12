В Подмосковье появится новый административный корпус завода «Тонар»

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку строительства административно-складского корпуса на территории машиностроительного завода «Тонар». Завод расположен в деревне Губино Орехово-Зуевского городского округа и является единственным в России производителем технологических самосвалов, автопоездов повышенной грузоподъемности и шарнирно-сочлененных самосвалов, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект строительства реализуется при поддержке специалистов центра содействия строительству при правительстве Московской области. На данный момент строительная готовность объекта составляет 10%. Строители выполняют устройство металлического каркаса здания.

Общая площадь нового административно-складского корпуса составит около 3 тысяч квадратных метров. В здании оборудуют кабинеты для административных работников и необходимые бытовые помещения.

Завершение строительства нового корпуса запланировано на IV квартал 2025 года.

За последние пять лет «Тонар» значительно расширил свои производственные мощности. На территории завода возвели восемь новых зданий — производственные и складские корпуса. В планах компании построить еще два производственно-складских корпуса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.