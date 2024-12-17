В Подмосковье пояснили, чем отличается рыночная стоимость жилья от кадастровой

У любой недвижимости есть две стоимости: рыночная и кадастровая. По одной ее продают или покупают, а другая необходима для расчета налогов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Кадастровая стоимость — это цена недвижимости, которую устанавливает государство. Оценка недвижимости проводится один раз в 3-5 лет:

для расчета ежегодного налога на недвижимость;

для расчета налога в случае купли-продажи, обмена или аренды жилья;

для расчета штрафов за нецелевое использование земли;

для расчета налога при дарении квартиры.

Рыночная стоимость — это примерная цена, за которую объект может быть продан на рынке в условиях конкуренции. Рыночная стоимость зависит от спроса и предложения на рынке недвижимости:

для оформления ипотеки под залог недвижимости;

для расчета стоимости жилья при покупке или продаже;

для расчета нотариальной пошлины при оформлении недвижимости по наследству или в дар;

для оценки неденежных вкладов в уставной капитал;

для оценки имущества должника-банкрота.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.