В Подмосковье подвели итоги конкурса «Высшая проба контроля»

Конкурс, организованный Главным управлением государственного строительного надзора Московской области, стал первой региональной площадкой, объединяющей специалистов контрольных и надзорных органов для обмена опытом, развития профессиональных компетенций и популяризации лучших практик КНД. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Конкурс предполагал три этапа. На первом участники прошли заочное тестирование, вторым шагом стало представление лучших практик в формате видеороликов, а встретились инспекторы в финале, который прошел в Доме правительства Московской области 25 ноября.

В рамках мероприятия состоялись содержательные лекции, живые дискуссии по актуальным вопросам, а также квиз, в ходе которого инспекторы ответили на нестандартные вопросы и решали профессиональные задачи.

По результатам конкурсных заданий места распределились следующим образом:

I место — министерство культуры и туризма Московской области, команда «Стандарт будущего»;

II место — Главное управление государственного строительного надзора Московской области, команда «Строй консенсус»;

III место — комитет по ценам и тарифам Московской области, команда «КЦТ»;

IV место — министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, команда «Стражи дорог»;

V место — министерство образования Московской области, команда «Навигаторы образования».

Внедрение современных практик и проведение таких профессиональных конкурсов способствуют повышению качества и прозрачности контроля, снижения административной нагрузки на бизнес, отметили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.