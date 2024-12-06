В Подмосковье поделились актуальными практиками в сфере управления недвижимостью

Комиссией общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с комиссией по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре была организована стратегическая сессия по вопросам деятельности общественных объединений в сфере управления жилой недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Участие в мероприятии приняли депутаты Государственной думы, представители Минстроя России, Минэкономразвития России, отраслевые специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, участвовали, а также застройщики и представители саморегулируемых организаций.

Ключевые темы обсуждения:

роль саморегулируемых организаций в сфере управления жилой недвижимостью;

особенности делегирования полномочий по государственному контролю в саморегулируемые организации;

проведение общих собраний собственников с использованием ГИС ЖКХ;

совершенствование методов по проведению капитального ремонта в МКД.

«Опыт Московской области демонстрирует, что проблему фальсификации ОСС можно решить при помощи их проведения через ГИС ЖКХ. Это позволяет идентифицировать участников, исключить ошибки при подсчете голосов и гарантирует правильное оформление протокола», — сказал начальник управления по работе с управляющими организациями Максим Гущин.

В настоящее время на рассмотрении находятся законопроекты о сокращении общего срока рассмотрения заявок лицензионной комиссией, а также совершенствовании механизма организации контрольно-надзорной деятельности в отношении контролируемых лиц.

Затронуты были и проблемы информирования собственников жилья о нововведениях в законодательстве. В рамках открытого диалога каждый смог предложить наиболее рациональные и эффективные способы их преодоления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.