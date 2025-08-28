В Подмосковье подано около 7,5 тыс заявлений на получение разрешений на капстроительство

С начала года электронной услугой «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались порядка 7,5 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В рамках онлайн-услуги можно получить разрешение на строительство объекта капитального строительства, подать заявление на исправление технической ошибки в разрешении или внесение в него изменений. Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Запрос сведений о проведении государственной экологической экспертизы сформируется автоматически вместе с заявлением. Кроме того, система сама направляет заявление в администрацию муниципалитета.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.