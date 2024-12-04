В Подмосковье подано 86 тыс заявлений на получение разрешений на капстроительство

Онлайн-услугой по оформлению разрешений на капитальное строительство воспользовались около 86 тыс. раз. Она доступна на портале госуслуг Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Получить разрешение необходимо перед возведением или реконструкцией объектов капитального строительства. В рамках услуги также можно подать заявление на исправление технической ошибки в разрешении или внесение в него изменений.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Получить услугу могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Чтобы оформить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить необходимые документы.

В услуге работает цифровой сервис, он проверит по кадастровому номеру и УИН наличие ограничений на выдачу разрешений.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок оказания — до 5 рабочих дней. Результат оказания услуги поступит в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.