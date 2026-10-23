В Подмосковье подали свыше 7 тыс заявок на расчет платы за смену ВРИ земли

Пользователи портала госуслуг Подмосковья с начала 2026 года более 7 тыс. раз запросили расчет платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года электронной услугой «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области» воспользовались свыше 7 тыс. раз.

Вид разрешенного использования (ВРИ) определяет назначение участка и способы его эксплуатации. Если собственник хочет использовать землю иначе, необходимо изменить ВРИ. Если новая цель связана со строительством жилья, ведением личного подсобного хозяйства или садоводства, за изменение взимается плата.

Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Земля» — «Оформление и регистрация». Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Искусственный интеллект распознает приложенные документы и находит неверные файлы.

Умный сервис по кадастровому номеру заполняет основные данные об участке, проверяет соответствие текущего ВРИ классификатору и подсказывает, в каких случаях изменить вид разрешенного использования можно бесплатно.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.