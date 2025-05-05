В Подмосковье подали почти 1 тыс заявок на получение разрешения для лесных участков

Комплексной услугой по выдаче разрешений для лесных участков на портале госуслуг Московской области воспользовались порядка 1 тыс. раз. В рамках комплексной услуги можно оформить: соглашение об установлении сервитутов, разрешение на размещение объектов и разрешение на геологическое изучение недр на землях лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Подать заявление могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Наличие у участка обременений правами третьих лиц проверит умный сервис. Для этого нужно просто внести кадастровый номер лесного участка, а система автоматически проанализирует сведения.

Комплекс доступен на региональном портале в разделе «Комплексные услуги». Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней. Результат поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.