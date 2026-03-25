В Подмосковье подали более 300 заявлений на смену статуса домов

Более 300 заявлений на признание садового дома жилым и наоборот поступило на региональный портал с начала 2026 года в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

В 2025 году электронной услугой по смене статуса дома воспользовались более 3,6 тыс. раз. Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, если они являются собственниками садового или жилого дома.

Чтобы перевести садовый дом в жилой, строение должно быть капитальным, возведенным на фундаменте и иметь окна. Обязательны подключенные электричество, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция. Также требуется согласие всех собственников на изменение статуса.

Услуга «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Услуга предоставляется бесплатно, а решение принимает администрация городского округа. Результат направляют в личный кабинет в течение 13 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.