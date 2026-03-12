В Подмосковье подали более 2 тыс заявлений на стройразрешение

С начала 2026 года жители и предприниматели Подмосковья подали свыше 2 тыс заявлений на получение разрешения на капитальное строительство через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить требуемые документы. В рамках сервиса можно получить новое разрешение на строительство, подать заявление на исправление технической ошибки либо внести изменения в ранее выданный документ.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней.

В ведомстве отметили, что в 2025 году электронной услугой воспользовались более 13 тыс раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.