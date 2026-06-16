В Подмосковье подали 22 тыс заявлений на строительство домов онлайн

С начала 2026 года в Подмосковье подано около 22 тысяч электронных заявлений на уведомление о планируемом строительстве объектов ИЖС и садовых домов. Услуга доступна на региональном портале и в приложении «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года жители Подмосковья направили порядка 22 тысяч заявлений в электронном виде на уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Документы подаются дистанционно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.