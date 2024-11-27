В Подмосковье подали 11,5 тыс онлайн-уведомлений о сносе здания с начала 2024 года

С января 2024 года через региональный портал госуслуг Московской области поступило свыше 11,5 тыс. уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Воспользоваться онлайн-услугой может застройщик — физическое или юридическое лицо, а также технический заказчик, планирующий осуществить снос объекта капитального строительства.

Уведомление о предстоящем сносе объекта должно быть направлено не позднее чем за 7 рабочих дней до начала работ. Сообщение о завершении сноса необходимо предоставить в течение 7 рабочих дней после окончания работ.

В Мингосуправления добавили, что в электронную форму заявления внедрены два автоматических сервиса. Один по указанному кадастровому номеру земельного участка автоматически заполняет адрес сносимого объекта, второй — проверяет наличие на нем обременений.

Также в рамках услуги «Подача уведомлений о начале сноса объекта и о завершении сноса» реализован функционал направления за заявителя в Росреестр пакета документов для снятия объекта капитального строительства с кадастрового учета и погашения права собственности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.