В Подмосковье подали 11 тыс заявлений на компенсацию медикам за аренду жилья

С начала года онлайн-услугой воспользовались более 11 тыс. раз. Оформить компенсацию могут медработники, которые имеют высшее или среднее медицинское образование, работают не менее чем на 1 полную ставку в учреждении Минздрава Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации».

При этом заявитель и члены их семьи (супруг и дети) не должны иметь жилье в Московской области в собственности или по соцнайму. Размер выплаты для специалиста составляет 20 тыс. рублей, а для супруг-медиков — 30 тыс. рублей.

Чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. При оформлении заявки потребуется дать согласие супруга на обработку персональных данных, а также указать реквизиты для перечисления денежных средств.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней. Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.