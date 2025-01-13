В Подмосковье по «гаражной амнистии» зарегистрировали права 11,2 тыс объектов

За прошлый год в Подмосковье зарегистрировано 11,2 тыс. объектов недвижимости по «гаражной амнистии», из них более 3,3 тыс. объектов гаражного назначения и свыше 7,9 тыс. земельных участков общей площадью 205 тыс. кв. метров. Это на 1,2 тыс. больше в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала действия Закона в регионе оформлено более 25 тыс. объектов: более 7,8 тыс. гаражей и 17,1 тыс. участков общей площадью 426,2 тыс. кв. метров.

«Гаражная амнистия», стартовавшая с 1 сентября 2021 года, продлится до сентября 2026 года.

Чтобы бесплатно оформить землю под гаражом, важно убедиться в том, что гараж подходит под новый закон, а именно:

гараж возведен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 года);

постройка капитальная (стоит отдельно или имеет общие стены и крышу с другими гаражами);

гараж находится на государственной или муниципальной земле;

участок для гаража предоставлен какой-либо организацией (кооперативом, бывшим работодателем) или выделен другим образом.

Понадобятся документы, где фигурирует год постройки гаража и указано, что заявитель действительно является владельцем недвижимости:

решение органа власти или предприятия о выделении земельного участка, в том числе советского периода;

техпаспорт или документ о технической инвентаризации;

документы об оплате пая в гаражном кооперативе;

договор о техническом присоединении к инженерным сетям;

другие документы.

Также важно выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Сделать это можно онлайн на публичной кадастровой карте. Также можно заказать выписку из ЕГРН через МФЦ или на сайте Росреестра. Если земельный участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, его нужно образовать. Для этого нужно подготовить схему границ участка, сделать это поможет кадастровый инженер. После получения схемы обратиться в орган, которому принадлежит земля, и подать через РПГУ заявление о предварительном согласовании предоставления участка.

Оформленный в собственность гараж будет облагаться налогом. Размер ставки на само сооружение составит не более 0,1% кадастровой стоимости, на участок — не более 1,5% кадастровой стоимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.