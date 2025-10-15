В Подмосковье по «гаражной амнистии» зарегистрировали более 5,3 тыс объектов

За девять месяцев 2025 года в Подмосковье зарегистрировано 5384 объекта недвижимости в рамках программы «гаражной амнистии». Среди них: 1750 гаражей и 3634 земельных участка, общая площадь которых составляет 100,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«С момента введения „гаражной амнистии“ в Подмосковье было оформлено 30,4 тыс. объектов недвижимости, включая 9,6 тыс. гаражей и 20,8 тыс. земельных участков общей площадью 526,5 тыс. квадратных метров. Обращаю внимание, что упрощенная схема регистрации будет действовать еще меньше года, до 1 сентября 2026 года, что позволяет жителям оформлять право собственности на гаражи и землю под ними бесплатно. Действие программы распространяется как на капитальные, так и некапитальные сооружения, расположенные в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Однако, по словам главы ведомства, существуют ограничения:

сооружения должны быть одноэтажными и без жилых помещений;

земельные участки должны находиться в государственной или муниципальной собственности;

исключаются самовольные постройки, подземные гаражи при многоквартирных домах и офисах, а также гаражи, построенные после 30 декабря 2004 года.

Для приватизации гаража понадобятся следующие документы:

решение органов власти или предприятий о выделении земли, включая советские документы;

техпаспорт или документация о технической инвентаризации;

подтверждение оплаты паевого взноса в гаражном кооперативе;

договор о подключении инженерных сетей;

другие подтверждающие документы.

Перед началом процесса рекомендуется проверить, зарегистрирован ли земельный участок под гаражом в кадастре. Эту проверку можно провести онлайн через портал Национальной системы пространственных данных. Если участок не учтен, потребуется помощь кадастрового инженера для подготовки схемы границ. Затем через РПГУ заявление о предварительном согласовании предоставления участка подается в соответствующий орган:

неразграниченные государственные участки — в муниципалитеты;

региональные земли — в Министерство имущественных отношений Московской области;

федеральная земля — в Росимущество.

Оформление прав собственности позволит владельцу свободно распоряжаться имуществом, включая продажу, дарение или передачу по наследству. Кроме того, в случае изъятия участка государством владелец получит компенсацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.